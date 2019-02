Glapiński: KSF-M zaniepokojony tempem dostosowania stawek WIBOR do wymogów UE



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący KSF-M Adam Glapiński.

"My swoje stanowisko przesłaliśmy do firmy, która jest odpowiedzialna za to, żeby to na czas zrobić. My jako Komitet Stabilności Finansowej w wersji makro, której przewodniczę, wyrażamy zniecierpliwienie i niepokój, czy to na czas będzie zrobione" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Komitet monitoruje sytuację, ma tam swojego obserwatora, dodał.

"Apelujemy, żeby to na czas zrobić i oferujemy wszelką pomoc" - podkreślił.

Wskazał, że GPW Benchmark może to stanowisko opublikować.

KSF-M omawiał stan prac nad dostosowaniem stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR na posiedzeniu pod koniec stycznia.

Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. Obecnie obowiązującego WIBOR-u nie będzie można stosować po 1 stycznia 2020 r.

Chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L171 z 2016 r., s. 1).

Także pod koniec stycznia "Dziennik Gazeta Prawna" podał, że KSF chciałby do końca lutego poznać szczegółowy harmonogram dalszych prac nad nowym WIBOR-em. Komitet miał też poprosić o rozważenie przez GPW Benchmark użycia jako danych wejściowych do wyliczania nowego wskaźnika stawek depozytów przyjmowanych od firm.

(ISBnews)