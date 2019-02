Ergis miał wstępnie 14,05 mln zł zysku netto w 2018 r.



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Ergis miał 776,14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r., co oznacza wzrost o 3,5% r/r oraz 14,05 mln zł zysku netto (-32,6% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 22,07 mln zł (-34,2%), EBITDA 46,1 mln zł (-18,1%), zysk brutto 17,38 mln zł (-41,9%), a zadłużenie odsetkowe 148,08 mln zł (-9,3%), czytamy także w komunikacie.

"W 2018 roku sprzedaż grupy wzrosła o 3,5% w stosunku do roku poprzedniego. Podstawową przyczyną spadku wyników w 2018 roku są trudności grupy na rynku twardych folii i laminatów do żywności. Pomimo nieznacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży (o 2%), zysk EBITDA zrealizowany w tym biznesie był bliski zera, wobec prawie 9 mln w 2017 roku. W tym sektorze w 2018 roku grupa nie była w stanie przenieść na klientów istotnego wzrostu cen surowców. Cena płatków PET w 2018 roku wzrosła o 20,7% (w 2017 wzrost ten wyniósł 11,1%), a cena PET virgin o 17,2% (w 2017 ceny wzrosły o 18,1%)" - wyjaśnia Ergis.

Według spółki, niekorzystnie na wyniku finansowym odbiły się także problemy z uruchomieniem w Berlinie nowej linii do produkcji folii i laminatów PET. Do dziś linia ta nie osiągnęła planowanych parametrów i spółka nie dokonała kontraktowego odbioru linii. Spółka oczekiwała, że linia ta zwiększy poziom realizowanego EBITDA w 2018 r. o 4 mln zł. Obecnie odbiór tej linii planowany jest na przełom I i II kwartału 2019 rok, podano również.

"Grupa w pełni zrealizowała zamierzenia co do wysokości zysku EBITDA osiągniętego na sprzedaży taśm PET. Wyniki finansowe osiągnięte na sprzedaży folii miękkich PVC oraz drukowanych opakowań do żywności były zbliżone do oczekiwań i nieznacznie korzystniejsze niż w 2017. W 2018 roku nastąpił dalszy wzrost sprzedaży i zysku folii stretch nanoErgis, przy lekkim spadku wyników realizowanych na standardowej folii stretch" - czytamy dalej.

Wartości EBITDA i zysku w 2018 roku są także obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w grupie - o 6,9 mln zł w porównaniu z kosztami wynagrodzeń w 2017 r. (o 14,1 mln w porównaniu z 2016 r.).

"Choć nasza sprzedaż w 2018 roku wzrosła, na osiągnięte wyniki finansowe wpływ miał wyraźny wzrost cen części wykorzystywanych przez nas surowców, przede wszystkim w segmencie folii twardych i laminatów do żywności. Przełożenie wzrostu kosztów na ceny wyrobów gotowych nie było możliwe w krótkim terminie, co wywarło presję na osiągane przez grupę marże. Jak większość podmiotów, odczuliśmy też wzrost kosztów związanych z ogólną sytuacją rynkową - dotyczyło to głównie kosztów pracy. Nasz cel na ten rok to poprawa rentowności. Liczymy, że przyczyni się do tego m.in. planowane w I półroczu tego roku uruchomienie kolejnej linii do produkcji folii stretch w Oławie jak również planowany na przełomie I i II kwartału odbiór linii do produkcji folii i laminatów PET w Berlinie" - skomentował prezes Tadeusz Nowicki, cytowany w komunikacie.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego czyli 18 kwietnia 2019 r.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.



(ISBnews)