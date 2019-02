Rozpoczął się kolejny konkurs na stanowisko prezesa Lotos Upstream



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Lotos Upstream, wiodącej spółki z obszaru wydobycia w grupie kapitałowej Lotos, ogłosiła wszczęcie kolejnego już postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu III kadencji. Dotychczasowy prezes spółki David Graham zakończył pracę w Lotos Upstream z końcem 2018 roku i zdecydował się odejść do firmy Echo Energy z siedzibą w Londynie, gdzie otrzymał stanowisko dyrektora niewykonawczego.

To już trzecie postępowanie konkursowe na stanowisko nowego prezesa Lotos Upstream. Dwa poprzednie, które miały miejsce w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku, nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu braku odpowiednich kandydatów.

W najnowszym postępowaniu termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki), a otwarcie zgłoszeń ma nastąpić najpóźniej 15 lutego.

W dniach 18-20 lutego 2019 r. w Gdańsku lub Warszawie przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne.

Wśród tych wymogów znalazły się m.in. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych. Dodatkowym atutem będzie biegła znajomość języka angielskiego, w którym ma zostać przeprowadzona część rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmować będą wiedzę o sektorze, w którym działa spółka, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego.

Lotos Upstream jest kluczową spółką odpowiedzialną w grupie kapitałowej Lotos za poszukiwania i wydobycie węglowodorów poza granicami Polski.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)