"Zdecydowaliśmy się podnieść cenę w wezwaniu na Prime Car Management, aby usatysfakcjonować naszą propozycją zarówno inwestorów indywidualnych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Proponowane przez nas 18,05 zł za akcję stanowi 49,3% premii wobec poprzedniej ceny. Naszym zdaniem to atrakcyjna propozycja, która odzwierciedla wartość godziwą spółki i jest dobrą okazją dla akcjonariuszy do wyjścia z inwestycji. Istotne jest również to, że jesteśmy silnym finansowo inwestorem strategicznym, który daje spółce szansę na lepszą przyszłość" - powiedział prezes Eric van Vliet, cytowany w komunikacie.



Pod koniec grudnia Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji PCM, stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję. Zapisy trwają do 22 lutego.



W połowie stycznia zarząd PCM poinformował, że uważa cenę w wezwaniu Hitachi Capital Polska w wysokości 12,09 za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki



Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).



(ISBnews)