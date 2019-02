LPP chce zaproponować zwiększenie r: r poziomu dywidendy w tym roku



Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - LPP planuje zwiększenie poziomu dywidendy z zysku za 2018 r. w porównaniu z poprzednim rokiem, ale odpowiednie decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte, poinformował ISBnews prezes Marek Piechocki.

"Chcielibyśmy zwiększyć poziom wypłacanej dywidendy za 2018 r. w porównaniu z kwotą, jaką wypłaciliśmy akcjonariuszom w ubiegłym roku. Nie podjęliśmy jednak jeszcze ostatecznej decyzji co do konkretnych poziomów" - powiedział Piechocki w rozmowie z ISBnews.

"Mogę zapewnić, że z pewnością nie będzie to 50% zysku za 2018 r. Chcemy utrzymać wysoki poziom inwestycji, jednocześnie szukając oszczędności tam, gdzie nie wpływa to bezpośrednio na rozwój sieci" - dodał.

W ubiegłym roku akcjonariusze LPP podjęli decyzję, że z zysku netto w kwocie 493 427 050, 71 zł za 2017 r. spółka przeznaczy 73 342 480 zł do podziału jako dywidendę (ok. 15% zysku), a pozostałą część zysku netto w kwocie 420 084 570, 71 z przeznaczy na kapitał zapasowy.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

Marek Knitter

(ISBnews)