Siódmy Konwent Morski, który miał miejsca na Politechnice Gdańskiej, to spotkanie przedstawicieli środowisk gospodarczych i naukowych, poświęcone zagadnieniom pozostającym w kompetencjach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu, oprócz Karczewskiego, uczestniczyli m.in. szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Karczewski powiedział, że cieszy się, iż spotkanie ma miejsce na Politechnice, która - jak mówił – "dynamicznie się rozwija". "Chcemy, żeby polskie uczelnie rozwijały się, chcemy, żeby były naszymi wizytówkami, chcemy, żeby były wizytówkami Polski. Wierzę, że właśnie ta uczelnia jest również wizytówką nie tylko Gdańska, nie tylko Pomorza, ale również i Polski" - podkreślił marszałek Senatu.

Podziękował ministrowi Gróbarczykowi za prowadzenie "niezwykle ważnego ministerstwa, które reaktywowali", bo chcą "pokazać nie tylko symbolicznie, ale praktycznie jak dla nas Polaków, (...) ważna jest gospodarka morska, ale nie tylko morska, również śródlądowa".

Karczewski podkreślił, że rząd pracuje i będzie dalej pracował "na rzecz Gdańska, na rzecz przemysłu stoczniowego, całej gospodarki morskiej po to, żeby rozwijał się Gdańsk, po to, żeby rozwijała się Polska".

Z kolei Gróbarczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że "przemysł stoczniowy ma szczególne znaczenie dla rządu". "Dlatego został wpisany jako jeden z filarów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego" – powiedział minister dodając, że "stocznie stanowią dla nas niezwykle istotną wartość, są podstawą rozwoju, nie tylko technicznego ale technologicznego". "Mają być kierunkiem reindustrializacji państwa, mają być tym elementem innowacyjności" – powiedział Gróbarczyk.

Dodał, że "w tym momencie" ogromne znaczenie ma "rola gdańskiej stoczni Remontowej (stocznia Remontowa Shipbuilding wchodząca w skład Remontowa Holding – PAP)". "Dzisiaj gdańska stocznia Remontowa stanowi istotny element, fundament rozwoju polskiej gospodarki morskiej" – mówił Gróbarczyk.

"Albo Polska będzie silna albo wcale jej nie będzie. Bez gospodarki morskiej po prostu jej nie będzie" – podkreślił minister. Zaznaczył, że nadrzędnym zadaniem Konwentu Morskiego jest "wyznaczanie horyzontalnych kierunków funkcjonowania nie tylko ministerstwa ale całej branży".

Minister odczytał też list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który przypomniał, że Konwent odbywa się "w przeddzień 99. rocznicy zaślubin Polski z morzem". "Odrodzenie się państwa polskiego z dostępem do Bałtyku było dla naszej ojczyzny wydarzeniem historycznym niezwykłej wagi. Co więcej, nasi przodkowie nie tylko odzyskali to okno na świat, ale też wspaniale wykorzystali dziejową szansę. Wybudowanie Gdyni z portem i stoczniami, rozbudową floty handlowej i rybackiej oraz Marynarki Wojennej a także rozwój szkolnictwa morskiego, to były wielkie sukcesy II Rzeczypospolitej" – napisał m.in. w liście Kaczyński.

List do uczestników Konwentu wystosowała też wicepremier Beata Szydło. "Transport morski i śródlądowy odgrywa istotną rolę we wzroście konkurencyjności w Unii Europejskiej i na światowych rynkach. To także kluczowy sektor polskiej gospodarki. Dlatego jedną z moich pierwszych decyzji jako premiera w 2015 roku było utworzenie ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej" – przypomniała Szydło dodając, że "jako rząd wytyczyliśmy jasny kierunek wspierania ośrodków szkolnictwa morskiego, obraliśmy również kurs na odbudowę przemysłu okrętowego i rewitalizację przemysłu stoczniowego". "Po 3 lat funkcjonowania urzędu widać efekty aktywnej polityki w tym obszarze" – podkreśliła.

Ze względów osobistych w spotkaniu nie mógł wziąć udziału anonsowany wcześniej kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego i były wiceminister transportu i gospodarki morskiej. Na jego – przekazaną przez organizatorów - prośbę spotkanie rozpoczęto minutą ciszy ku czci zmarłego b. premiera Jana Olszewskiego (to w jego rządzie Sulatycki był wiceministrem).

W programie spotkania przewidziano kilka wystąpień. Prezes Remontowa Holding SA Piotr Soyka wygłosił referat pt. "Perspektywy Rozwoju Przemysłu Stoczniowego na przykładzie Remontowa Holding SA". Zaprezentowano też działalność Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia i wygłoszono referat pt. "Wkład Politechniki Gdańskiej w rozwój gospodarki morskiej".

Konwent Morski powołany został w 2016 r. z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Ciało to zajmuje się m.in. opiniowaniem kluczowych kierunków działania resortu w obszarze polskiej gospodarki morskiej, rekomendowaniem inicjatyw, a także przedkładaniem projektów, założeń i koncepcji rozwoju w obszarach pozostających w kompetencjach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. (PAP)

autor: Anna Kisicka, Katarzyna Krzykowska