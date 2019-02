Madect planuje debiut na NewConnect w 2020 r.





Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Spółka Madect, która odpowiada za produkcję i dystrybucję urządzeń do przeprowadzania testów z wykorzystaniem metody biorezonansu planuje debiut na NewConnect w 2020 roku, podała firma.



Urządzenia produkowane pod marką Mezator po dwóch latach dystrybucji są obecnie dostępne w ponad 300 placówkach w całym kraju. Urządzenia sprzedawane są także na rynkach zagranicznych.



"Działamy na ciągle niezagospodarowanym rynku medtech i dzięki temu szybko rośniemy i stworzyliśmy spółkę w pełni skalowalną do międzynarodowego przedsięwzięcia. W zeszłym roku wypracowaliśmy przychody na poziomie 2 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 80% rok do roku. Już teraz też widać, że bieżący rok będzie dla nas bardzo dobry, oceniając po portfelu zamówień" - powiedział founder i zarządzający Madect Michał Heller, cytowany w komunikacie.



Plan na najbliższe kilkanaście miesięcy zakłada wdrożenia w zakresie R&D i wprowadzenie Mezatora do sprzedaży w nowych kanałach np. e-commerce.



"Trwają już rozmowy z jednym z największych francuskich portali e-commerce, gdzie będzie można kupić urządzenia z logo Mezator. Ponadto, Mezator ma być obecny na 28 krajowych rynkach w Europie gdzie będzie sprzedawany zarówno przez spółki zależne, jak i sieć dystrybutorów" - czytamy w komunikacie.



Producent urządzeń do biorezonansu na przyszły rok planuje także debiut na New Connect, podano także.



Madect to spółka założona w Londynie przez polskich przedsiębiorców w 2015 r. z planem produkcji i sprzedaży urządzeń pomiarowo diagnostycznych, które mogą być wykorzystywane u m.in. dietetyków, lekarzy i naturopatów. Spółka działa na rozwijającym się europejskim rynku technologii medycznych, który rósł średnio o ponad 4% rocznie w ostatnich dziewięciu latach.



Z urządzeń diagnostycznych chętnie korzystają już mieszkańcy Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. Mezator skutecznie podbija też polski rynek, gdzie w ciągu dwóch ostatnich lat zdobył pozycję lidera. Na urządzeniach tej marki wykonuje się już minimum 61 tys. testów rocznie, podsumowano.



(ISBnews)