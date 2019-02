Jak poinformował płocki koncern, w 2018 r. asfalty wyprodukowane w Grupie Orlen „zostały zastosowane w 44 krajach na świecie, w tym na Mauritiusie, czy Wyspach Samoa”.

„PKN Orlen nieustannie umacnia się na rynkach globalnych, o czym świadczą m.in. doskonałe wyniki segmentu asfaltowego Grupy Orlen” – podkreślił prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek, cytowany w środowym komunikacie spółki. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż produkty Grupy Orlen, asfalty, ale też paliwa, w tym oleje i paliwa lotnicze, trafiają już do ponad 90 krajów na całym świecie.

„Wykorzystujemy w pełni potencjał spółek z Grupy Orlen, a jednocześnie cały czas szukamy nowych synergii, które umożliwią ich dalszy dynamiczny rozwój” – dodał Obajtek.

Prezes Orlen Asfalt Marek Pietrzak, zaznaczył, że spółka ta przez cały rok „bardzo mocno pracowała” na osiągnięty wynik. Według niego, potwierdza on, że Orlen Asfalt umiejętnie wykorzystał dobrą koniunkturę na rynku budownictwa drogowego. „W nadchodzącym roku zamierzamy kontynuować politykę priorytetowego zaopatrzenia rynku krajowego, przy utrzymaniu aktywności na rynkach zagranicznych” - zapowiedział Pietrzak.

PKN Orlen wyjaśnił, że sprzedaż eksportowa odbywa się tam bezpośrednio do odbiorców finalnych lub poprzez pośredników. „Jak dotąd najdalszym zadeklarowanym przez odbiorcę miejscem docelowym zastosowania asfaltu wyprodukowanego w Grupie Orlen są Wyspy Samoa, oddalone od Polski w linii prostej o ponad 15,5 tys. kilometrów” – zauważył płocki koncern.

Dodał przy tym, iż na eksportowej mapie asfaltów z Grupy Orlen znajdują się także m.in. Mauritius, czy wyspy archipelagu Małych Antyli na Morzu Karaibskim, takie jak Antigua i Barbuda, Aruba, Saint Kitts i Nevis, oraz St. Vincent i Grenadyny.

„Tym samym asfalty z Grupy Orlen trafiają już na pięć kontynentów” – podkreślił PKN Orlen.

Koncern poinformował zarazem, że w 2018 r. Grupa Orlen „umocniła także pozycję na rynku europejskim”, na który trafia największy wolumen jego asfaltów.

„Zdecydowanie dominował eksport na Ukrainę oraz do Czech, gdzie produktu z Grupy Orlen użyto do modernizacji nawierzchni na lotnisku im. Vaclava Havla w Pradze” – podał PKN Orlen. Wyjaśnił, iż do realizacji tego przedsięwzięcia wykorzystano asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA, które „charakteryzują się ponadstandardowymi właściwościami funkcjonalnymi”.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że w 2018 r. po raz pierwszy w historii jego asfalty trafiły do Słowenii. Dodał, iż jest to następny kierunek eksportowy w tym regionie po Chorwacji, gdzie produkty te z grupy koncernu trafiły już dwa lata temu.

Jak wspomniał PKN Orlen, największym zainteresowaniem wśród klientów krajowych cieszyły się tradycyjne asfalty drogowe. „Sprzedaż asfaltów modyfikowanych pozostała na podobnym poziomie co w 2017 r. W tej kategorii wzrosła natomiast sprzedaż asfaltów wysokomodyfikowanych ORBITON HiMA” – dodał koncern.

Przypomniał, że w 2014 r. Orlen Asfalt jako pierwsza spółka w Polsce wprowadziła tę technologię „i obecnie jest to produkt o najlepszych właściwościach funkcjonalnych w ofercie asfaltów”.

W przypadku segmentu asfaltów, Grupa Orlen jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza bitumicznego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni asfaltowych. Asfalty drogowe, modyfikowane ORBITON, wysokomodyfikowane ORBITON HiMA, wielorodzajowe i przemysłowe, produkowane są przez podmioty tej grupy w Polsce - w Płocku i Trzebini, a także w Pardubicach i Litvinovie w Czechach oraz w Możejkach na Litwie. (PAP)