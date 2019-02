Z kolei ok. 13 proc. ankietowanych firm uważa, że tzw. twardy Brexit będzie miał duże lub bardzo duże skutki dla ich działalności.

"Producenci działający w sektorach przetwórstwa przemysłowego, transportu i motoryzacji, a także w branży spożywczej mogą odczuć najsilniej utrudnienia w wymianie handlowej z Wielką Brytanią po jej wyjściu z Unii Europejskiej" - powiedział wiceprezes PwC Jacek Socha, cytowany w komunikacie.

Według autorów raportu, skutki Brexitu dla polskiej gospodarki mogą sięgnąć od około 0,4 do 0,55 proc. PKB.

"Według szacunków PwC, PKB Wielkiej Brytanii w 2020 roku powinno być o 3-5,5 proc. niższe, niż gdyby Brexit nie miał miejsca. Z kolei w zależności od scenariusza, Unia Europejska do 2030 roku straci w wyniku Brexitu od 13,3 do 63 mld euro, co oznacza spadek PKB o 0,11 do 0,52 proc." - podano także.

>>> Czytaj też: Theresie May jeszcze wszystko może się udać. Oto jak mogłaby doprowadzić do porozumienia