MOL i Total podpisały porozumienie o wzajemnej akceptacji kart flotowych



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Węgierski MOL i francuski Total podpisały porozumienie, na mocy którego karty flotowe Grupy MOL będą akceptowane na stacjach paliw Total we Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i w Niemczech, a karty Total na stacjach MOL i Slovnaft na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii i na Słowacji, podał MOL.

"Dzięki tej umowie karty paliwowe MOL będą akceptowane na około 4 tys. nowych stacji paliw w pięciu zachodnioeuropejskich krajach" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym kroku, od lutego 2019 roku, karty paliwowe Total są akceptowane w sieci MOL na Węgrzech i w Rumunii, a karty MOL w sieci Total we Francji, Niemczech, Belgii, Holandii i Luksemburgu. Możliwość używania kart Total na stacjach MOL i Slovnaft w Słowenii i Słowacji zostanie wprowadzona w ciągu najbliższych miesięcy, podano także.

Dzięki tej umowie karty MOL będą akceptowane na prawie 7 tys. stacji paliw w Europie, a karty Total na ponad 17 tys. stacji, wynika z komunikatu.

"Otwarcie możliwości korzystania z naszych kart w Europie Zachodniej to ważny kamień milowy, który nie tylko pomoże nam rozwijać nasz biznes, ale też przyczyni się do realizacji jednego z najważniejszych celów naszej strategii 2030: zostać pierwszym wyborem dla naszych klientów" - powiedział starszy wiceprezes MOL ds. handlu i optymalizacji w segmencie downstream, Zsolt Pethő, cytowany w komunikacie.

"To porozumienie umacnia naszą pozycję w Europie Wschodniej i uzupełnia naszą ofertę. Reprezentuje kolejny krok w kierunku konsolidowania naszej silnej pozycji na rynku kart paliwowych w Europie. Wreszcie przyczynia się do realizacji jednego z głównych celów Total: wspierania klientów w ich wyborach energetycznych i bycia dla nich partnerem mobilności" -zadeklarował starszy wiceprezes Total ds. marketingu i usług Benoît Luc, również cytowany w komunikacie.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)