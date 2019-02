Prezes ING BSK: Celem jest pierwsza emisja listów zastawnych ING BH w euro w br.



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski rozpoczął już transfer kredytów hipotecznych do ING Banku Hipotecznego. Celem na ten rok jest pierwsza emisja listów zastawnych ING BH w euro, poinformował prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

"Pilotowy transfer już był, teraz cały czas pakiety są transferowane. Zobaczymy, jak szybko będą reagować sądy. Zakładamy oczywiście, że pierwszą emisję będziemy robić w tym roku. Im szybciej, tym lepiej. [...] Dla mnie istotna jest emisja eurowa. Chcemy ją zrobić w tym roku" - powiedział Bartkiewicz dziennikarzom.

"Jeśli robi się emisję na rynek polski, to ona nie powinna być mniejsza niż 500-600 mln zł. Jeśli się wchodzi na rynek eurowy - a tu podstawowym celem jest wyjście na rynek eurowy, to ta emisja nie powinna być mniejsza już dzisiaj niż 700 mln" - powiedział prezes, nie sprecyzował jednak planów banku dotyczących wartości emisji.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 2 stycznia 2019 r. zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny. Zezwolenie na utworzenie banku zostało wydane w połowie stycznia 2018 r. W końcu kwietnia 2017 r. ING BSK poinformował, że złożył do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego pod nazwą "ING Bank Hipoteczny S.A".

"Licencję otrzymaliśmy 2 stycznia. Spodziewaliśmy się jej na początku listopada ub. roku najpóźniej. To zmieniło całe sterowanie i układ, bo emisja listów zastawnych też ma swoje prawa. W międzyczasie stała się jeszcze jedna rzecz - sądziliśmy, że zaczniemy robić pierwsze transfery w ubiegłym roku, kiedy nie było jeszcze obciążenia biur notarialnych, sądów i KRS, związanych ze zmianą prawa o użytkowaniu wieczystym. Dziś musimy liczyć, że wszystkie transfery, w stosunku do tego, co się odbywało 2-3 lata temu będą wydłużone o parę miesięcy" - powiedział prezes.

Bartkiewicz poinformował, że ING Bank Hipoteczny obecnie nie będzie udzielał kredytów na własny rachunek, nie będzie też oferował klientom innych produktów bankowych.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

