T-Bull otrzymał dofinansowanie na promocję marki za granicą



Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - T-Bull odnotował ponad 7 milionów pobrań gier na platformach mobilnych w styczniu, podała spółka. Ponadto otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na promocję własnej marki na rynkach zagranicznych. Kwota dofinansowania wynosi 290 775,00 zł - całkowity koszt projektu to 388 tys. zł.

"Styczeń 2019 przyniósł wrocławskiej spółce ponad 7 milionów pobrań ich gier na platformach mobilnych, co przekłada się na łączny wynik 388 milionów. Początek roku należy do udanych między innymi dla 'Moto Rider GO' oraz 'Tank Battle Heroes'. Łącznie gry uzyskały 2,6 miliona pobrań w ubiegłym miesiącu. Jednak prym w styczniu wśród tytułów wrocławian wiedzie 'Top Speed' - gra, którą pobrano prawie 1,6 miliona razy. Dobry wynik popularnej gry wyścigowej wróży doskonale nadchodzącej kontynuacji serii " - czytamy w komunikacie.

Początek roku to dla T-Bull S.A. także duży sukces w postaci otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 na kwotę ok. 291 tys. zł. Pieniądze z dofinansowania zostaną wykorzystane na promocję marki własnej za granicą, m.in. w USA. Celem przedsięwzięcia są działania mające na celu sprawić, aby T-Bull stał się marką rozpoznawalna globalnie. Innowacyjnym produktem, które będzie promowany w ramach tego projektu, będzie "Top Speed 2", podano również

"Uzyskanie dofinansowania na promocję naszej marki za granicą to nieoceniona możliwość dotarcia z naszymi produktami na nowe rynki. Już w I kwartale 2019 r. czeka nas udział w dwóch wielce popularnych wydarzeniach branżowych - MWC oraz GDC. Ogromnie cieszymy się, że możemy pochwalić się naszym najnowszym dziełem, czyli grą 'Top Speed 2', również poza Polską. Udział w zagranicznych targach to także możliwość spotkania i rozmowy z producentami gier komputerowych z całego świata. Jestem przekonany, że z obu wydarzeń wrócimy bogatsi w wiedzę i nowe pomysły" - powiedział prezes T-Bull Grzegorz Zwoliński, cytowany w materiale.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)