OT Logistics uzgodnił wstępne założenia porozumienia restrukturyzacyjnego



Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - OT Logistics i jego główny akcjonariusz uzgodnili treść wstępnych założeń porozumienia restrukturyzacyjnego z bankami kredytującymi oraz jednym z uprawnionych obligatariuszy. Porozumienie będzie zakładało m.in. wydłużenie terminów i zmianę warunków spłaty zobowiązań, wdrożenie planu naprawczego dla grupy kapitałowej oraz refinansowanie obligacji, podała spółka.

Stronami porozumienia z OT Logistics będą Bank BGŻ BNP Paribas, Santander Bank Polska, mBank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz obligatariusz posiadający obligacje serii G wyemitowane przez OT Logistics. Instytucje finansowe posiadające znaczne pakiety obligacji serii D i F, uczestniczące w procesie uzgadniania wstępnych założeń restrukturyzacji, nie zgłosiły zastrzeżeń co do uzgodnionej treści porozumienia, podano w komunikacie.

Podpisanie docelowego porozumienia restrukturyzacyjnego jest planowane w najbliższych tygodniach, po uzyskaniu zgód komitetów kredytowych i korporacyjnych wszystkich stron porozumienia.

"Uzgodnienie wstępnej treści porozumienia restrukturyzacyjnego z wierzycielami to potwierdzenie dobrej woli i zaangażowania wszystkich stron w działania prowadzone od kilku miesięcy, których celem jest przywrócenie pełnych zdolności finansowych OT Logistics. Nie jest to jeszcze finalne porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy, jednak ustalenie założeń restrukturyzacji wyraźnie nas do tego przybliża. Wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań dla wszystkich wymagało czasu ze względu na liczbę zaangażowanych stron" - powiedział wiceprezes ds. finansowych OT Logistics Radosław Krawczyk, cytowany w komunikacie.

W ramach porozumienia spółka zobowiąże się do wdrożenia zatwierdzonego w grudniu ubiegłego roku planu naprawczego, obejmującego m.in. sprzedaż nieoperacyjnych nieruchomości i szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej spółki.

Wstępne założenia przewidują też:

- zmianę warunków i wydłużenie terminów spłaty zadłużenia kredytowego wobec banków i zmianę warunków i wydłużenie terminu wykupu obligacji G;

- emisję obligacji serii H przez emitenta z przeznaczeniem na refinansowanie istniejących obligacji serii D i F (obligacje H), które mają zostać objęte przez obligatariuszy obligacji D i F wyemitowanych przez emitenta

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

