Spółka Introlu dokonała odpisów i zanotowała stratę wys. ok. 19 mln zł za 2018 r



Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Smart In - spółka należąca do Grupy Introl - dokonała odpisów aktualizacyjnych m.in. prac badawczo-rozwojowych, poniesionych w latach ubiegłych i wykazała stratę wysokości ok. 19 mln zł za 2018 r., poinformował Introl.

"Zarząd spółki Introl uzyskał informację od spółki zależnej Smart In Sp. z o.o. Sp.k. o zaniechaniu znaczącej części prac badawczo rozwojowych prowadzonych w latach 2016 do 2018 oraz o podjętej w tej części restrukturyzacji działalności spółki. Spółka będzie się koncentrowała w przyszłości na rozwoju jedynie wybranej części oprogramowania skierowanego do segmentu przemysłowego" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym dokonano odpisów aktualizacyjnych prac B+R (badawczo-rozwojowych), poniesionych w latach ubiegłych, tj. obciążenia wyniku za 2018 r. kosztami prac rozwojowych, dotychczas ujmowanych na wartościach niematerialnych i prawnych w kwocie ok. 8 mln zł.

"Dodatkowo dokonano:

- odpisu aktualizującego zapasy w wysokości 0,9 mln zł,

- odpisy aktualizującego należności w wys. 0,8 mln zł,

- odpisu na pożyczkę dla firmy Qumak S.A która ogłosiła upadłość, w wysokości 2,4 mln zł,

- zaksięgowania straty na działalności operacyjnej poza wskazanymi odpisami oraz zaksięgowania kosztów finansowych w wysokości 7 mln zł, wynikających częściowo z zaniechania części działalności badawczo-rozwojowej" - czytamy także.

Łącznie po uwzględnieniu odpisów spółka Smart In Sp. z o.o. Sp.k. (spółka zależna emitenta), wykazała stratę w wysokości ok. 19 mln zł, podano dalej.

"Zarząd Introl S.A., w uzupełnieniu powyższej informacji informuje, że wszystkie pozostałe spółki zależne od emitenta osiągnęły zyski i są one łącznie znacząco lepsze w roku 2018 niż w roku 2017" - podkreślono w komunikacie.

Spółka zastrzegła jednocześnie, że informacje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po badaniu przez biegłego rewidenta.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)