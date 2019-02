ML System: Skawald wybuduje halę w ramach projektu Quantum Glass za 10,2 mln zł



Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - ML System podpisał z firmą Skawald umowę o wartości 10,2 mln zł na generalne wykonawstwo nowej hali, podała spółka. Jej budowa jest częścią realizacji projektu Quantum Glass, na który spółka pozyskała kapitał podczas ubiegłorocznego IPO.

"Celem projektu Quantum Glass jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego, z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Uważamy, że dzięki temu rozwiązaniu zrewolucjonizujemy nie tylko rynek BIPV, ale również szkła budowlanego, którego szacunkowa wartość w Polsce wynosi 24 mld zł. Łącznie na tę inwestycję w latach 2019-2020 zamierzamy wydać 42,9 mln zł, z czego 16,5 mln zł pochodzić będzie ze środków pozyskanych w trakcie ubiegłorocznego IPO, a 20 mln z funduszy unijnych" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Skawald w ramach umowy do 30 listopada 2019 r. wybuduje w Zaczerniu, koło Rzeszowa, nową halę z budynkiem administracyjno-socjalnym o łącznej powierzchni ponad 3,6 tys. m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu, podano również.

W IPO przeprowadzonym na przełomie maja i czerwca 2018 r. ML System pozyskał od inwestorów 34,6 mln zł. Zebrane środki spółka przeznacza na realizację projektów poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, przypomniano.

ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2018 r.

