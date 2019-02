Węgierski Wizz Air to największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku jej samoloty przewiozły na wszystkich europejskich trasach 34 mln pasażerów, utrzymując tempo wzrostu z poprzednich lat na poziomie 20 proc.

Jak poinformował na wtorkowym spotkaniu prasowym w Katowicach prezes przewoźnika Jozsef Varadi, w całym ub. roku przewiózł on na trasach z i do Polski 9,265 mln osób. Rok wcześniej było to 8,117 osób, a w 2016 r. - 6,942 osób. W tym roku linia zaoferuje na polskich trasach łącznie 10,9 mln miejsc.

Varadi dodał, że Wizz Air ogółem operuje obecnie na ponad 600 trasach, obsługując obecnie 146 lotnisk w 44 krajach. Wykonuje ok. 190 tys. rejsów rocznie. Dysponuje 25 bazami w 14 krajach; w tym pięcioma w Polsce (łącznie z 27 samolotami).

Jedną z nich stanie się od 1 maja br. Kraków (po Katowicach, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu), gdzie stacjonowały będą dwa samoloty. W związku z tym przewoźnik uruchomi 12 tras ze stolicy Małopolski do dziewięciu krajów. Wcześniej, z końcem marca, zlikwidowana zostanie baza Wizz Air w Poznaniu.

W Krakowie pojawią się nowe samoloty Airbus A321 Neo, z oszczędnymi silnikami, na które Wizz Air wymienia obecnie swoją flotę (jeden taki samolot trafi też w tym roku do Gdańska). Wymiana wszystkich maszyn na ten model w polskich bazach ma zakończyć się w 2020 r.

W Katowicach, gdzie linia bazuje 8 samolotów, w ub. roku obsłużyła 2,247 mln osób; rok wcześniej było to 1,954 pasażerów. W tym roku zaoferuje w samolotach do i z Katowic 2,3 mln miejsc. Będzie latała na 41 trasach do 19 krajów – w tym dwóch nowych (jedną z nich, na hiszpańskie lotnisko Castellón, ok. 70km na północ od Walencji, ogłosiła w poniedziałek).

W katowickiej bazie przewoźnika zatrudnia bezpośrednio 300 osób, a jego działalność ma przekładać się na 1,7 tys. kolejnych miejsc pracy. Od 2004 r., gdy Wizz Air zaczął tam działalność, łącznie przewiózł z i do Katowic 19,5 mln pasażerów.(PAP)

autor: Mateusz Babak