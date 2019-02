InPost uruchomił aplikację mobilną dla użytkowników Paczkomatów



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - InPost udostępnił nową aplikację mobilną na telefony pracujące pod kontrolą systemów IOS i Android, podała spółka. W ramach aplikacji użytkownicy mogą skorzystać bezpłatnie z usług, które obejmują m.in. statusy i śledzenie drogi przesyłek, dodatkowe powiadomienia, możliwość odbioru czy zapłaty za pobraniem.

"Najnowsza aplikacja mobilna jest nie tylko prosta i intuicyjna - ale posiada wiele udogodnień dla naszych użytkowników. Teraz jeszcze szybciej można odebrać, skorzystać z opcji śledzenia drogi przesyłki. Łatwo można generować kody QR, które umożliwiają odbiór paczki w kilka sekund, czy płacić za pobraniem. Te udogodnienia to kolejny etap zaawansowanej informatyzacji InPostu - nasi kurierzy zostali wyposażeni w nowoczesne tablety, a Paczkomaty zaczynają oferować coraz więcej usług dodatkowych - w tym także finansowych" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Aplikacja zapewnia:

- śledzenie przesyłek - powiadomienia w postaci notyfikacji (statusy paczek);

- możliwość otrzymywania powiadomień w momencie zbliżenia się do Paczkomatu, w którym czeka paczka;

- możliwość wyszukania Paczkomatu lub POP'u InPost w okolicy;

- możliwość obserwowania paczki własnej lub "obcej" (np. kogoś z rodziny);

- funkcję nawigacji do wybranego Paczkomatu i Punktu Obsługi Klienta;

- możliwość "dzielenia się paczkami" (łatwo przesłać dane do odbioru paczki przez członka rodziny lub znajomego);

- informacje o odebranych przesyłkach w archiwum;

- kod odbioru oraz kod QR w aplikacji do szybkiego odbioru paczki;

- brak potrzeby rejestrowania każdego numeru paczki w aplikacji;

- możliwość nadania własnej nazwy dla paczki;

- możliwość zapłaty za paczki pobraniowe, podano również.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)