Akcjonariusze Trans Polonii zdecydują m.in. o buy-backu 18 marca



Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Zarząd Trans Polonii zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki na 18 marca 2019 r. Akcjonariusze mają na nim podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, podała spółka.

W treści projektów uchwał na obrady NWZ znalazła się informacja, że spółka może nabyć akcje własne o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego spółki, tj. nie więcej niż 4 560 387 akcji, łącznie reprezentujących nie więcej niż 19,96% kapitału zakładowego spółki. Na dzień podjęcia uchwały spółka posiada 9 155 akcji własnych, łącznie reprezentujących 0,04% kapitału zakładowego.

Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,10 zł za sztukę, ani wyższa niż 10 zł. Upoważnienie zarządu spółki do nabywania akcji własnych obowiązuje do 30 czerwca 2022 r., podano także.

W porządku obrad walnego zgromadzenia znalazł się także punkt dotyczący powołania członka rady nadzorczej spółki.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



(ISBnews)