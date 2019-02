To pierwsza grupa z 24 zespołów, które w ramach rządowego programu Poland Prize mogą skorzystać z ułatwień w rozpoczęciu działalności w Polsce. Przez najbliższe pięć miesięcy będą tu rozwijać innowacyjne projekty.

"Dzisiaj Polska potrzebuje ambitnych startupów bardziej niż kiedykolwiek" – mówiła w środę podczas inauguracji programu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że "im większa liczba szybko rozwijających się, innowacyjnych, młodych firm, tym większy będzie poziom innowacyjności gospodarki".

Obecny na inauguracji prezes Piotr Woźniak wyraził nadzieję, że opracowane w Polsce rozwiązania "będziemy mogli wspólnie testować i skierować do wdrożenia".

Podczas spotkania w centrum startupowym InnVento zaprezentowały się startupy z Wielkiej Brytanii, Włoch, Estonii, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Węgier. To międzynarodowe zespoły, wśród których znajdują się także startuperzy z USA. W trakcie krótkich prezentacji przedstawili pomysły na wykorzystanie w energetyce nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w tym internet rzeczy i sztuczną inteligencję.

Wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski powiedział, że jednym z projektów który go zainteresował, jest pomysł wykorzystujący połączenie zdjęć satelitarnych i sztucznej inteligencji, który można zastosować przy poszukiwaniu węglowodorów i do monitorowania sieci gazociągów. Innym ciekawym - jego zdaniem - projektem jest rozwiązanie, które pozwala zarządzać zużyciem energii w budynkach.

Za rekrutację startupów i koordynację programu akceleracyjnego odpowiada Fundacja Startup Hub Poland, która dysponuje na ten cel grantem o wartości prawie 5 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu zostaną przeprowadzone trzy rundy akceleracyjne. W każdej z nich udział weźmie wybranych osiem startupów, które zostaną zaproszone do Polski na około 5-miesięczną akcelerację. W ramach programu zespoły otrzymają nie tylko wsparcie finansowe, ale też opiekę wykwalifikowanych mentorów, zaproszenie do udziału w warsztatach z profesjonalistami i możliwość korzystania z przestrzeni biurowej do pracy.

W ramach rządowego programu Poland Prize do końca 2019 roku Fundacja Startup Hub Poland chce zbudować 24 zespoły startupowe, które pracować będą w Polsce nad projektami z obszaru energetyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT). PGNiG jest strategicznym partnerem projektu, który wśród projektów zagranicznych startupów chce znaleźć innowacyjne rozwiązania odpowiadające na wyzwania technologiczne spółek z grupy kapitałowej PGNiG.

Najlepsze zagraniczne projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50 tys. euro (non-equity grant) ze środków publicznych. Na etapie akceleracji startupy zakwalifikowane do Poland Prize będą mogły przeprowadzić pilotażowe wdrożenia w spółkach z Grupy Kapitałowej PGNiG, pozyskać finansowanie typu Venture Capital lub skorzystać z oferty grantowej na badania i rozwój technologii w Polsce. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska