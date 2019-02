"2018 r. był dla urzędu rekordowy pod względem spraw z zakresu kontroli koncentracji. Do UOKiK wpłynęło 251 zgłoszeń. Urząd wydał 229 decyzji. 228 rozstrzygnięć to zgody na transakcje, a jedno to umorzenie postępowania" - powiedział wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.

"W jednej sprawie UOKiK przedstawił zastrzeżenia do transakcji. Było to przejęcie przez Air Products kontroli nad spółkami ACP Europe i Eurocylinder. W pięciu przypadkach przedsiębiorcy wycofali wnioski o zgodę na dokonanie koncentracji. Sprawy dotyczyły m.in. przejęć: Calypso Fitness, Multimedia Polska oraz Elester-PKP" - wskazuje UOKiK w komunikacie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podaje, że średni czas trwania wszystkich postępowań dot. koncentracji zakończonych decyzją to 41 dni. W toku jest ponad 30 postępowań. Urząd opiniował 390 spraw prowadzonych przez Komisję Europejską. KE pytała UOKiK o opinię m.in. w sprawie fuzji spółek Siemens i Alstom.(PAP)