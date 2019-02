Janecki z Societe Generale: Wzrost PKB spowolni do 3,6-3,8% w 2019 roku



Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce spowolni do 36-3,8% w 2019 roku z ubiegłorocznych 5,1%, prognozuje główny ekonomista polskiego oddziału banku Societe Generale Jarosław Janecki.

"Konsensus ekonomistów jest taki, że polska gospodarka będzie nadal rosła, choć może nieco wolniej niż w 2018 roku, kiedy PKB zwiększył się o 5,1%. Prognoza w przedziale 3,6-3,8% jest zatem zbliżona do konsensusu" - powiedział Janecki na konferencji prasowej firmy Qarson.

Jego zdaniem, dynamika wzrostu popytu konsumenckiego powinna w kolejnych latach utrzymywać się na poziomie ok. 4%, w porównaniu do 4-5% w poprzednich latach. Podkreślił przy tym, że w dalszym ciągu zmianie ulegać będą przyzwyczajenia konsumentów, ich podejście do konsumpcji i sposoby wydawania pieniędzy.

"Mało kto spodziewa się załamania rynkowego. Długoterminowo dynamika polskiego PKB jest średnio o 2,5 pkt proc. wyższa niż niemieckiego. A zatem recesja w Polsce oznaczałaby spadek PKB w Niemczech i całej Unii Europejskiej w granicach 3%, a chyba nikt nie oczekuje takiego scenariusza" - dodał Janecki.

Societe Generale to europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r.

(ISBnews)