Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 22,25 zł za akcję



Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska podwyższył cenę w wezwaniu na akcje Prime Car Management (PCM) do 22,25 zł za walor z 18,05 zł, podała spółka. Inwestorzy mogą składać zapisy do sprzedaży akcji PCM w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska do 22 lutego br.

W ramach wezwania trwającego do 22 lutego br. Hitachi Capital Polska chce nabyć 100% akcji PCM i wycofać spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych. Przewidywanym dniem zawarcia transakcji na GPW jest 27 lutego br., a dniem rozliczenia transakcji przez KDPW jest 4 marca br., przypomniano w komunikacie.

6 lutego br. Hitachi Capital Polska otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie Prime Car Management. Uzyskanie pozwolenia regulatora było jednym z głównych warunków wezwania i jest ważnym krokiem w kierunku zawarcia transakcji.

O wykup większości akcji PCM stara się także PKO Leasing, oferując 11,38 zł za akcję. Dziś fundusz należący Pollen Street Capital ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 20 zł za sztukę.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)