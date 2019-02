MOL prognozuje 2,3 mld USD oczyszczonego wyniku EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - MOL prognozuje osiągnięcie 2,3 mld USD CCS EBITDA w 2019 r. i zakłada średnią cenę ropy na poziomie 60 USD za baryłkę, poinformował prezes Zsolt Hernádi. Zakładany capex na rozwój organiczny to 1,9-2,1 mld USD.

"Mamy bardzo silne podstawy – silny bilans wspierany wieloma latami generowania znaczących przepływów pieniężnych, odporny model biznesowy oraz utalentowaną i zaangażowaną kadrę – to wszystko pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. W roku 2019 przewidujemy osiągnięcie EBITDA na poziomie 2,3 mld USD, zakładając bardziej konserwatywne otoczenie w segmencie Downstream oraz średnią cenę za baryłkę ropy Brent na poziomie 60 USD. Powinno to zapewnić cash flow na poziomie pozwalającym pokryć rosnące inwestycje w ramach naszych głównych projektów" - powiedział Hernádi, cytowany w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne na rozwój organiczny wyniosą 1,9-2,1 mld USD w 2019 r., w tym 0,8-0,9 mld USD na projekty transformacyjne, podano także.

W 2018 r. MOL odnotował 2,69 mld USD CCS EBITDA. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,3 mld USD.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)