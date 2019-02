Pharmena ma umowę dot. badań przedklinicznych z SMC Laboratories, Inc. z Japonii



Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Cortria Corporation, spółka zależna Pharmeny, otrzymała podpisaną umowę ramową z ośrodkiem badawczym - spółką SMC Laboratories, Inc. z siedzibą w Tokio w Japonii dotyczącą współpracy w zakresie badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych, podała Pharmena.

"W ramach powyższej umowy ramowej, emitent za pośrednictwem spółki zależnej Cortria Corporation w USA planuje rozpocząć badanie przedkliniczne leku 1-MNA na modelu zwierzęcym we wskazaniu niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) w celu określenia efektywnej dawki leku 1-MNA pod przyszłe badania kliniczne fazy IIB. W tym celu, na podstawie zawartej umowy ramowej, spółka zamierza złożyć zlecenie na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym. Spółka po złożeniu zlecania na przeprowadzenie badania na modelu zwierzęcym, niezwłocznie przekaże w raporcie bieżącym tę informację" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy ramowej nie powoduje powstania żadnych zobowiązań finansowych dla grupy kapitałowej emitenta, podano także.

Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) jest jednostką chorobową, dla której nie zarejestrowano jeszcze leku a szacowana światowa wartość rynku do 2025 r. wynosi ok. 35-40 mld USD.



"1-MNA jest nie badanym wcześniej metabolitem niacyny, który wykazuje działanie przeciwzapalne i zapewnia dodatkowe korzyści terapeutyczne w zastosowaniach miejscowych na skórę. Wspomniane korzyści terapeutyczne wykorzystywane są we wprowadzonych na rynek przez Pharmenę preparatach dermatologicznych, posiadających ochronę patentową" - czytamy także.

Pharmena bada również możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako doustnego leku systemowego. W dotychczasowych badaniach klinicznych 1-MNA wykazał wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania, a potencjalne wskazania terapeutyczne dla doustnych terapii systemowych 1-MNA obejmują m.in.: zmniejszanie ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak prewencja zawału serca, udaru mózgu oraz choroby o podłożu zapalnym takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH); tętnicze nadciśnienie płucne (PAH).

SMC Laboratories, Inc jest wiodącym nieklinicznym ośrodkiem badawczym z siedzibą w Tokio w Japonii, który specjalizuje się w badaniach nad włóknieniem i zapaleniem wątroby. Jest ośrodkiem o światowej renomie, który wprowadził innowacyjne rozwiązania w zakresie badań nad niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH). Oprócz dużego doświadczenia w badaniach nad wątrobą, SMC Laboratories prowadzi szerokie badania nad zaburzeniami metabolicznymi, cukrzycą, stanem zapalnym, zwłóknieniem i rakiem.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na NewConnect od 2008 r.

