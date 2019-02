GUS: Produkcja samochodów osobowych spadła o 18% r: r w styczniu



Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Produkcja samochodów osobowych spadła o 18% r/r do 32,1 tys. sztuk w styczniu 2018 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS).

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 14 694 sztuk w styczniu 2018 r. zmniejszyła się o 0,2% r/r.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w styczniu br. wzrosła o 32,4% r/r do 490 sztuk.

(ISBnews)