Poinformował o tym w poniedziałek PAP rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski. Zaznaczył, że wybór wykonawcy jest jeszcze nieprawomocny.

"Wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród trzech, jakie złożono. Przy wyborze pod uwagę brano cenę, doświadczenie projektanta i termin udzielania odpowiedzi na etapie przetargu. Cena oferty brutto to blisko 2,48 mln zł" – powiedział.

Chodzi o wykonanie koncepcji technicznej na trzeci pas autostrady A2 od węzła Łódź-Północ do granicy z województwem mazowieckim. "To analiza techniczna niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej, a także opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Jest to wstępny etap, kolejnym - po uzyskaniu decyzji środowiskowej - będzie ogłoszenie przetargu w systemie projektuj i buduj, i w konsekwencji realizacja" – wyjaśnił Zalewski.

Dobudowę m.in. trzeciego pasa ruchu na odcinku autostrady A2 od Łodzi do Warszawy zapowiedział w grudniu ub. roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inwestycja polegać będzie na dobudowie po jednym pasie ruchu od węzła "Łódź Północ" do węzła "Pruszków" trzeciego pasa ruchu, a na odcinku węzeł "Pruszków" – węzeł "Konotopa" czwartego pasa ruchu. Dobudowa będzie realizowana po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady A2, z wykorzystaniem istniejącego szerokiego pasa dzielącego (pasa rozdziału), posiadającego rezerwę pod takie właśnie poszerzenie.

Według resortu infrastruktury realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu. Zwiększy się przepustowość i usprawnią połączenia drogowe między Warszawą a Łodzią w kontekście planowanego do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zakłada się, że prace przygotowawcze będą trwać maksymalnie do 2021 roku. Ich koszt jest szacowany na około 7 mln zł. Natomiast na samą realizację powinno się przewidzieć okres nawet do 3 lat, z uwagi na planowane prace bez zamykania odcinka dla ruchu.

Łączny koszt rozbudowy A2 o jeden pas może wynieść ok. 600 mln zł. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak