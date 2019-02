Informację tę podało Radio Swoboda (rosyjska redakcja Radia Wolna Europa/Radia Swoboda), powołując się na stronę internetową PE. Chauprade potwierdził w rozmowie z rozgłośnią, że córka wysokiej rangi rosyjskiego urzędnika należy do jego zespołu.

Eurodeputowany powiedział, że Pieskowa "jest córką ważnej osobistości w Federacji Rosyjskiej, jednak jako studentce przysługuje jej nie mniej praw niż innym młodym ludziom odbywającym staż w procesie edukacji".

Chauprade poinformował też, że Pieskowa nie pracuje zawodowo w Rosji ani w sektorze prywatnym, ani w instytucjach publicznych. "Z tego względu w tym przypadku nie może zaistnieć konflikt interesów w pełnieniu mojego mandatu deputowanego PE" - ocenił.

Radio Swoboda podkreśliło, że stanowisko stażysty daje pełen dostęp do pomieszczeń i baz danych Parlamentu Europejskiego, w tym do wewnętrznej sieci komputerowej PE.

Chauprade, francuski politolog i pisarz, należał do końca 2015 roku do Fontu Narodowego kierowanego przez Marine Le Pen. Później był deputowanym niezależnym, a następnie przyłączył się w PE do skrajnie prawicowej i eurosceptycznej Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD). Deputowany zasiada w komisji spraw zagranicznych PE i podkomisji bezpieczeństwa i obrony. W marcu 2014 roku Chauprade był obserwatorem międzynarodowym na referendum na Krymie, po którym Rosja anektowała półwysep.

