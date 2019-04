Ogień w katedrze pojawił się w poniedziałek tuż przed godziną 19. W średniowiecznej katedrze prowadzono renowację iglicy nad nawą główną. Francuscy strażacy podali, że pożar w katedrze Notre Dame ma "potencjalnie związek" właśnie z pracami renowacyjnymi budowli.

Zastępca mera Paryża Emmanuel Gregoire powiedział, że pożar spowodował w katedrze Notre Dame "kolosalne szkody". W płonącej katedrze zawaliła się iglica. Podejmowane są próby ratowania dzieł sztuki i innych bezcennych przedmiotów zgromadzonych wewnątrz. Według rzecznika katedry płonie całe drewniane wnętrze i zapewne nie uda się go uratować.

Jak podaje paryska straż pożarna, szybko szerzący się pożar zaczął się od strychu.

Pożar rozszerza się. Na zdjęciach widać, że ogień objął dach transeptu. Z powodu wielkiego pożaru odwołano emisję przemówienia prezydenta Emanuela Macrona do narodu, planowaną na wieczór. Na wyspę Ile de la Cite, gdzie trwa pożar słynnej paryskiej katedry Notre Dame, przybył prezydent Francji Emmanuel Macron razem z premierem Edouardem Philippe'em.

Paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru.

Tusk w związku z pożarem w Notre Dame: wszyscy jesteśmy dziś z Paryżem

"Notre-Dame Paryża jest Notre-Dame całej Europy. Wszyscy jesteśmy dziś z Paryżem" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk w reakcji na pożar w paryskiej katedrze Notre Dame.

Pierwsza część tweetu Tuska jest po francusku, druga po angielsku: "Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. We are all with Paris today".

Tragedia dla ludzi wierzących, katastrofa dla światowej kultury i sztuki, przejmujące chyba dla wszystkich - tak o pożarze katedry Notre Dame w Paryżu napisał prezydent Andrzej Duda.

"Brak słów. Na oczach całego świata pali się historia Francji, Europy, świata. W takich chwilach doceniamy prawdziwe znaczenie dziedzictwa i kultury. Dlaczego tylko wtedy? Wyrazy solidarności dla wszystkich Francuzów" - napisał w poniedziałek na Twitterze wicepremier, minister kultury Piotr Gliński.

Watykan w szoku z powodu pożaru katedry Notre Dame

"Stolica Apostolska przyjęła z szokiem i smutkiem wiadomość o strasznym pożarze, który zniszczył katedrę Notre Dame, symbol chrześcijaństwa we Francji i na świecie" - ogłosił rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti.

Gisotti dodał: "Wyrażamy bliskość z francuskimi katolikami i ludnością Paryża i zapewniamy o naszych modlitwach za strażaków i za tych, którzy robią wszystko, by stawić czoła tej dramatycznej sytuacji"

