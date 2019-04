Exact Systems: Sprzedaż aut osobowych w Polsce przekroczy 540 tys. w 2019 r.



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Eksperci Exact Systems zwracają uwagę na stabilność naszego rynku względem UE i prognozują, że sprzedaż aut osobowych na koniec roku przekroczy 540 tys., podała spółka. Od początku roku zarejestrowano prawie 140 tys. osobówek, czyli o 76 sztuk mniej (-0,1% r/r) niż w I kw. ubiegłego roku. Mniej optymistyczne wieści płyną z Unii Europejskiej, gdzie wszystkie największe rynki zanotowały spadki.

"W porównaniu do państw Europy Zachodniej sytuacja na rynku motoryzacyjnym w Polsce jest stabilna. Potwierdzają to wyniki z kolejnych miesięcy 2019 r. Mimo że nasz rynek szczyt koniunktury ma już raczej za sobą i w tej chwili notuje minimalnie ujemną dynamikę w stosunku do zeszłego roku, to pod względem wolumenu sprzedaży jest to drugi najlepszy wynik w XXI wieku. To cieszy i wiele wskazuje na to, że w dalszej części roku również będziemy mieć do czynienia z wysokim popytem na nowe samochody osobowe. Oprócz sytuacji w największych państwach UE, warto także obserwować rynek norweski, który w marcu pobił kolejny rekord. Właśnie tam, po raz pierwszy w historii motoryzacji, sprzedano więcej aut elektrycznych niż tych z napędem tradycyjnym. Ten wynik wytrąca elektrosceptykom kolejny argument z ręki i urzeczywistnia wizję elektromobilności jako dominującego trendu w branży automotive w niezbyt odległej przyszłości" - powiedział prezes Paweł Gos, cytowany w komunikacie.

W marcu br. w Centralnej Ewidencji Pojazdów pojawiło się 50 118 sztuk nowych samochodów osobowych, czyli o 3% mniej niż w tym samym miesiącu 2018 roku. Jest to drugi najwyższy wynik w XXI wieku. Kołem zamachowym rynku wciąż pozostają firmy, które stanowią aż 69,1% kupujących. 30,9% nabywców to klienci indywidualni. TOP3 marek nie zmieniło się w porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca: najchętniej kupowane są modele Skody, druga na liście uplasowała się Toyota, a trzeci był Volkswagen. Rekordowy skok o +33% r/r zanotowała Dacia, co dało jej 5 miejsce w marcowym rankingu sprzedaży. Warto także zwrócić uwagę na ponadrynkową dynamikę rejestracji aut klasy premium +10,2% r/r, podano również.

"Z danych PZPM wynika, że w marcu z salonów w Polsce wyjechało niemal 1 500 hybryd (-21,4% r/r) oraz 387 aut z napędem elektrycznym (+186,7% r/r). W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszył się udział diesli (z 24,1% do 22,5%), a zwiększył silników benzynowych (z 70,6% do 72%). Od początku roku w Polsce zostało zarejestrowanych 4 900 hybryd (-10,1% r/r) oraz 615 samochodów z napędem elektrycznym lub hybrydowym plug-in (+78,3% r/r). Samochody z silnikami benzynowymi mają 72,9% udziału w rynku, a diesle 21,6% (I-III 2018: odpowiednio 71,1% i 23,2%)" - czytamy dalej.

Z szacunków Exact Systems wynika, że roczna sprzedaż nowych samochodów osobowych w 2019 r. ponowie przekroczy 500 tys. sztuk. Jednakże wyniki za I kwartał skłaniają ekspertów do bardziej zachowawczych prognoz niż na początku roku, wskazano.

"W styczniu przewidywaliśmy, że dynamika sprzedaży w 2019 r. wyniesie 5-9%. Niestety będzie ona prawdopodobnie niższa. Liczba rejestracji powinna utrzymywać się na poziomie podobnym do ubiegłorocznego, ale obecnie liczymy na jednocyfrowy wzrost dynamiki w granicach 3-5%, co powinno dać wynik na poziomie 540-560 tys. sprzedanych aut" - dodał Gos.

Z danych ACEA wynika, że w marcu br. Europejczycy kupili ponad 1,72 mln nowych osobówek (-3,9% r/r). W trzecim miesiącu 2019 r. spadki odnotowały wszystkie największe rynki: Włochy (9,6%), Hiszpania (4,3% r/r), Wielka Brytania (3,4% r/r), Francja (2,3% r/r) i Niemcy (0,5% r/r). Pozycją numer 1 w całej Unii Europejskiej ze wzrostem na poziomie 2,2% r/r może pochwalić się marka Volkswagen, podano także.

W I kwartale popyt na nowe samochody spadł w Unii o 3,3% r/r, do nieco ponad 4 mln sztuk. W Niemczech rejestracje pozostały na prawie niezmiennym poziomie (+0,2% r/r), ale inne kluczowe rynki pogorszyły swoje wyniki, zwłaszcza Hiszpania (6,9% r/r) i Włochy (6,5% r/r).

Exact Systems S.A. działa od 2004 r. i jest liderem branży kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce i jedną z największych firm w Europie. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa 12 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach.

(ISBnews)