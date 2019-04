PGNiG: Budowa nowego bloku EC Żerań jest na półmetku



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Budowa nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie jest na półmetku i zostanie ukończona w IV kwartale 2020 r., poinformowały PGNiG i PGNiG Termika.

"Chciałbym podkreślić, że budowa bloku gazowo-parowego oraz nowej kotłowni w wymierny sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Warszawy i okolic. Inwestycja sprawi, że wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z użycia, a nowa jednostka będzie spełniać rygorystyczne standardy środowiskowe. Tym samym realizujemy unijne wytyczne i modernizujemy nasza gospodarkę" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

PGNiG podało, że nowy blok w Elektrociepłowni Żerań zostanie ukończony w IV kwartale 2020 roku, tzn. natychmiast po przyłączeniu do sieci gazowej Gaz Systemu. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii zdecydowanie pozytywnie wpłynie na czystość powietrza w Warszawie i okolicach, podkreśla spółka.

"To jedna z najważniejszych, prowadzonych obecnie inwestycji w Grupie PGNiG. Nowy blok będzie zużywał ok. 0,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Dzięki blokom gazowo-parowym, opalanym gazem ziemnym, które budujemy i uruchamiamy również w innych elektrociepłowniach w Polsce, zmniejszamy emisję zanieczyszczeń powietrza, czyli tzw. smog. Cieszy nas, że zapotrzebowanie na gaz w kraju systematycznie się zwiększa. Dlatego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje liczne inwestycje po to, żeby polskie społeczeństwo miało możliwość korzystania z błękitnego paliwa, które jest skutecznym narzędziem ograniczania smogu" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Po uruchomieniu nowego bloku produkcja energii elektrycznej w kogeneracji EC Żerań wzrośnie o ok. 130%, z obecnego poziomu 1,7 TWh do 4 TWh. Moc zainstalowana energii elektrycznej PGNiG Termika wzrośnie o ok. 110% względem obecnie używanych kotłów węglowych, które po uruchomieniu bloku zostaną wycofane z użytku. Produkcja ciepła wyniesie 1,9 TWh, przypomniano w materiale.

Inwestycja spełnia najostrzejsze europejskie kryteria ochrony środowiska tj. wymagania Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT. Ponadto, nowy blok gazowo-parowy będzie emitował o ok. 40% mniej CO2 w porównaniu do wyłączanych kotłów.

Ponadto planowane roczne zużycie gazu przez blok stanowi ok. 4% obecnego krajowego zużycia tego paliwa.

Wykonawcami inwestycji są japońskie konsorcjum Mitshubishi Hitachi i polski Polimex-Mostostal. Jej wartość to 1,3 mld zł netto (1,6 mld zł brutto).

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)