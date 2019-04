Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Erbud zawarł ze spółką zależną od Vantage Development (VD Mieszkania XVIII) umowę w ramach generalnego wykonawstwa na inwestycję deweloperską Legnicka 33 we Wrocławiu o wartości 67,2 mln zł netto, podał Erbud.



"Na podstawie umowy wykonawca został zobowiązany do budowy i oddania do użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w inwestycji Legnicka 33, wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez zamawiającego inwestycji niedrogowej. Inwestycja obejmować będzie 239 mieszkań i 11 lokali usługowych. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zostało przewidziane w terminie 82 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót" - czytamy w komunikacie.



Nakaz rozpoczęcia robót zamawiający przekazał wykonawcy bezpośrednio po zawarciu umowy, podano także.



Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.



(ISBnews)