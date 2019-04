Ten Square Games rekomenduje wypłatę 3,78 zł dywidendy na akcję za 2018 rok



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Ten Square Games rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3,78 zł na akcję, w łącznej wysokości 27,3 mln zł, z zysku uzyskanego w 2018 r., podała spółka. Kwotę 9,71 mln zł zarząd zaproponował przekazać na kapitał zapasowy spółki.

Jednocześnie zarząd spółki zawnioskował do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wyznaczenie dnia dywidendy na 5 czerwca 2019 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2019 r., podano.

"W uzasadnieniu wniosków zarząd wskazał, że rekomendowany podział zysku uwzględnia wysokość zysku wypracowanego przez spółkę, sytuację finansową spółki, jej potrzeby kapitałowe oraz wysokość kwot, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy. Rekomendowana kwota dywidendy stanowi równowartość 75% skonsolidowanego zysku netto. Tym samym rekomendacja zgodna jest z przyjętą przez spółkę polityką dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)