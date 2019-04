Esotiq & Henderson chce podwoić sprzedaż w e-commerce w 2019 r.



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Esotiq & Henderson oczekuje podwojenia sprzedaży w internecie w 2019 r., poinformował wiceprezes Krzysztof Jakubowski. Spółka notuje wyższą sprzedaż w e-commerce m.in. w wyniku wprowadzenia niedziel wolnych od handlu.

"W tym roku chcielibyśmy podwoić naszą sprzedaż w e-commerce. W ubiegłym roku było to ok. 9 mln zł, więc w tym roku chcemy osiągnąć ok. 18 mln zł. Na koniec 2018 r. udział e-commerce w całości naszej sprzedaży wyniósł ok. 6%" - powiedział Jakubowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że obecnie sprzedaż w e-commerce prowadzona jest w 13 językach i towar dostarczany jest do krajów w całej Unii Europejskiej.

"Prowadzimy obecnie testy kolejnych e-sklepów i właśnie uruchomiliśmy sklep na Ukrainie i kolejne 2 chcemy otworzyć na terenie Niemiec. Przygotowujemy się także do otwarć sklepów w Białorusi, Mołdawii i Rosji" - zapowiedział wiceprezes.

Według niego, zauważalna jest wyższa sprzedaż w e-commerce po wprowadzeniu niedziele niehandlowych.

"Jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, to tak bardzo nie odczuliśmy tego [ograniczenia handlu w niedziele], ponieważ mamy więcej sklepów poza galeriami, które w niedziele nie prowadziły sprzedaży, a w soboty były krócej otwarte" - powiedział.

Spółka planuje w tym roku także otwarcie 35 nowych sklepów stacjonarnych.

'W Polsce planujemy otworzyć 20 nowych sklepów i przekroczyć poziom 300 placówek w tym roku. W galeriach handlowych będziemy otwierać zapewne własne sklepy a poza nimi na zasadach franczyzowych. Na wschodzie Europy czyli na Ukrainie, Białorusi i w Rosji chcemy na koniec tego rok posiadać łącznie 40 sklepów (wzrost o 8 placówek). Planujemy także otwarcie w Kazachstanie, ale jeszcze za wcześnie na podanie jakiś szczegółów" - poinformował Jakubowski.

Dodał, że planowane są otwarcia także 4 nowych sklepów w Niemczech i 3 w krajach bałtyckich. "W krajach bałtyckich będą to dwa sklepy na Łotwie i 1 w Estonii" - wskazał.

Spółka osiągnęła bardzo dobre rezultaty w sprzedaży w I kw. 2019 r. "Chcielibyśmy utrzymać takie tendencje sprzedażowe, jakie zanotowaliśmy w I kw. tego roku" - dodał wiceprezes.

Jakubowski podkreślił także, że skup akcji przez spółkę będzie kontynuowany, a w przypadku wypłaty dywidendy z zysku za ubiegły rok to żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

(ISBnews)