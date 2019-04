Dekpol sprzedał wstępnie 141 lokali, przekazał 80 w I kw. 2019 r.



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 141 lokali w I kwartale 2019 r. wobec 223 rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym to 80 lokali w pierwszych trzech miesiącach roku wobec 137 lokali rozpoznanych w I kwartale 2018 r., czytamy w komunikacie.

Na dzień 31 marca 2019 r. łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży wynosiła 445, podano także.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. Dekpol miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)