Selvita wnioskuje do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO



Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Selvita złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Selvita CRO - spółki wydzielonej z Selvity do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii - w związku z ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda, podała Selvita.

"W związku z podziałem spółki poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą - Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie - części majątku spółki dzielonej (Selvita S.A) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization (działalność wydzielana), w dniu 18 kwietnia 2019 r., złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Selvita CRO S.A. sporządzonego w związku z ofertą publiczną 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Selvita CRO S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja;

- 125 000 akcji zwykłych na okaziciela serii 0 Selvita CRO S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja" - czytamy w komunikacie.

W ramach procesu podziału spółka przejmująca wyemituje łącznie 15 971 229 akcji z czego 4 050 000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 3 240 000 zł, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu spółki przejmującej oraz 11 921 229 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 9 536 983,20 zł i zaoferuje je akcjonariuszom spółki dzielonej w zamian za majątek zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie działalności wydzielanej, która zostanie przeniesiona na spółką przejmującą, podano także.

W marcu zarząd Selvity poinformował, że wydzielona z Selvity spółka usługowa będzie rozwijała się organiczne oraz poprzez przejęcia i prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami w tej sprawie. Spółka zakłada, że przejęcia będą finansowane przez banki, nie planuje natomiast emisji obligacji. Jak poinformował wówczas wiceprezes Bogusław Sieczkowski Selvita liczy, że na przełomie trzeciego i czwartego kwartału będzie miała komplet zgód - od KNF, jak również zgodę akcjonariuszy Selvity. Spółka planuje, że na sierpień-wrzesień będzie mogła zwołać walne zgromadzenie podczas którego akcjonariusze Selvity zaakceptują ten podział i co umożliwi wejście w ostatnią fazę - rejestracji w sądzie. Następnie Selvita wystąpi do giełdy i KDPW z prośbą o wyznaczenie daty, po której będą już notowane dwie spółki.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

