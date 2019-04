W trakcie jednodniowego pobytu w Królestwie Arabii Saudyjskiej szef polskiego MSZ spotka się m.in. z saudyjskim ministrem spraw zagranicznych Ibrahimem Al Assafem, a także jego zastępcą Adelem Al Jubeirem - poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego MSZ w komunikacie przekazanym PAP.

Jak podał resort, głównymi tematami rozmów będą: pogłębienie relacji dwustronnych, rozwój współpracy gospodarczej, wojskowej i pomocowej. Poruszone zostaną także aktualne kwestie międzynarodowe, w tym perspektywa realizacji postanowień warszawskiego spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Konferencja dotycząca Bliskiego Wschodu odbywała się w Warszawie w dniach 13-14 lutego. Wzięły w niej udział delegacje z kilkudziesięciu krajów. Wśród głównych zagadnień dyskutowanych podczas spotkania znalazły się: konflikt bliskowschodni, a także konflikty w Syrii i Jemenie, problemy humanitarne w regionie, proliferacja broni masowego rażenia, terroryzm, zagrożenia hybrydowe oraz bezpieczeństwo energetyczne. W konferencji uczestniczył m.in. wiceprezydent USA Mike Pence, sekretarz stanu USA Mike Pompeo i premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Natomiast w trakcie wizyty w Republice Singapuru, Czaputowicz spotka się z singapurskim szefem dyplomacji Vivianem Balakrishnanem, a także z Karstenem Warnecke - dyrektorem wykonawczym Asia-Europe Foundation, organizacji non-profit, której celem jest promowanie wzajemnego zrozumienia i współpracy między ludnością Azji i Europy.

Szef polskiego MSZ odbędzie również rozmowy z przedstawicielami zarządów Agencji ds. Nauki, Technologii i Badań oraz spółki PSA International.

Czaputowicz wygłosi także wykład w hotelu Fullerton pt. "Poland’s Perspective on the European Union, Asia, and the Rules-Based International System" w ramach cyklu organizowanego przez brytyjski think-tank IISS – Asia.

Przy okazji swojego pobytu w Singapurze szef polskiego MSZ weźmie też udział w przyjęciu z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja, zorganizowanym przez Ambasadę RP w Singapurze. (PAP)

autor: Marzena Kozłowska