Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł



Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank dokona odpisów, które obniżą wynik finansowy brutto za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln zł. Kolejne odpisy i korekty wpłyną na zmniejszenie kapitałów własnych o 59 mln zł, podała instytucja.

"W trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok stwierdzono następujące czynniki mające łącznie istotny wpływ na skonsolidowane oraz jednostkowe wyniki finansowe i kapitały emitenta:

1. Ujęcie odpisów na inwestycje kapitałowe w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów w ich zyskach/stratach, które obniżą wynik finansowy brutto emitenta za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln zł.

2. Z uwagi na prowadzony proces połączenia emitenta z Idea Bank dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln zł dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych emitenta z lat poprzednich (kwota rozwiązanego aktywa pomniejszy wynik finansowy netto emitenta) oraz zaprzestanie rozpoznawania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do ujemnej wyceny posiadanego pakietu akcji Idea Bank (wpływ na zmniejszenie kapitałów własnych o 27 mln zł).

3. Dokonanie w związku z aktualnie obserwowanymi praktykami rynkowymi w zakresie odraczania kosztów sprzedaży umów rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych oraz interpretacjami do obowiązujących MSR/MSSF zmiany sposobu ujęcia kosztów ponoszonych za sprzedaż rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych, w wyniku czego kapitały własne emitenta ulegną na dzień 31.12.2018 roku zmniejszeniu o 32 mln zł" - wymieniono w komunikacie.

Powyższe dane finansowe mają charakter szacunkowy i są jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora. Do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 mogą ulec zmianie, zaznaczono także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

(ISBnews)