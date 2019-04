Źródło: PAP

19-letni Polak Michał Sz. przyznał się we wtorek w Londynie do zarzutów zachęcania do przeprowadzenia aktu terroru oraz posiadania dokumentów przydatnych do przeprowadzenia zamachu. Wcześniej w tej samej sprawie oskarżony został także drugi Polak, 18-letni Oskar D.-K.