"Przyjmujemy z zadowoleniem pańskie wysiłki na rzecz rozwoju dialogu pomiędzy dwiema Koreami i na rzecz normalizacji stosunków między Koreą Północną i Ameryką" - zapewnił Putin. Zauważył także, że "bardzo wiele można zrobić" dla rozwoju więzów gospodarczo-handlowych pomiędzy Rosją i Koreą Północną.

"Jestem przekonany, że pańska wizyta dzisiaj w Rosji (...) pomoże w lepszym zrozumieniu, jakimi sposobami możemy uregulować sytuację na Półwyspie Koreańskim, co możemy razem zrobić i co Rosja może zrobić, by wesprzeć odbywające się teraz procesy" - powiedział gospodarz Kremla.

Na początku spotkania Kim Dzong Un podkreślił, że rozmowy z prezydentem Rosji posłużą wymianie poglądów na temat sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Wyraził też nadzieję, że rozmowy przyczynią się do wzmocnienia i rozwoju "tradycyjnie przyjaznych stosunków Korei Północnej i Rosji". Podkreślił, że sytuacja na Półwyspie Koreańskim "wywołuje wielkie zainteresowanie całej wspólnoty międzynarodowej".

Pierwsze spotkanie Putina i Kim Dzong Una odbywa się na wyspie Russkij we Władywostoku, na rosyjskim Dalekim Wschodzie, na terenie campusu Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego.

Strona rosyjska zapowiadała wcześniej, że szczyt będzie trwał około godziny i zacznie się od rozmów samych przywódców w asyście tłumaczy, a potem dołączą do nich delegacje.

Tematem rozmów Putina i Kim Dzong Una ma być denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego i możliwości rozszerzenia dwustronnej współpracy gospodarczej. Media oceniały, że przywódca Korei Północnej będzie się starał o poparcie Rosji w staraniach o zniesienie nałożonych na jego kraj sankcji. Jednocześnie Kreml wskazywał, że nie jest planowane podpisanie dwustronnych dokumentów na zakończenie szczytu, zaś media prognozowały, powołując się na ekspertów, że po spotkaniu przywódców nie należy spodziewać się przełomu.

Szczyt Rosja-Korea Północna odbywa się w czasie, kiedy administracja USA zabiega o porozumienie z Pjongjangiem, mające położyć kres napięciom na Półwyspie Koreańskim wywołanym północnokoreańskim programem atomowym. Równocześnie w Seulu Rosja przeprowadzi z Koreą Południową konsultacje wysokiego szczebla na temat bezpieczeństwa - dyrektor Biura Bezpieczeństwa Państwowego Korei Południowej Czung Uj Jong spotka się z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołajem Patruszewem. Patruszew zostanie również przyjęty przez prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina.

