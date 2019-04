W Europie wskaźnik Stoxx 600 spada o 0,2 proc.

Spółka Nokia traci aż 9 proc. po tym, gdy zanotowała niespodziewanie kwartalną stratę. Skorygowana strata wyniosła w I kw. 0,02 euro na akcję wobec prognoz zysku 0,03 euro na akcję.

UBS miał w I kw. zysk netto 1,14 mld USD, gdy analitycy szacowali 860 mln USD - akcje spółki drożeją o 1,4 proc.

Lepszymi wynikami od prognoz może pochwalić się koncern Bayer - jego skorygowana EBITDA wyniosła w I kw. 4,19 mld euro wobec szacowanych na rynku 4,18 mld euro.

Bank Barclays zaraportował zaś w I kw. zysk z bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w wysokości 1,37 mld funtów wobec 1,46 mld funtów przed rokiem. Walory spółki tanieją o 1,6 proc.

"W porównaniu z mocnymi wynikami kwartalnymi wielu spółek w USA, raporty firm z Europy są bardziej dwuznaczne. Do tego dochodzą obawy inwestorów o Brexit i kondycję niemieckiej gospodarki, które to czynniki mają wpływ na perspektywy wzrostu w regionie" - mówi Guillermo Hernandez Sampere, ekonomista w MPPM EK.

W Europie tanieją spółki z sektora wydobywczego i stalowego - wskaźnik Stoxx 600 basic resources (SXPP) zniżkuje już 3 sesję, teraz o 1,3 proc. Rio Tinto traci 0,4 proc., podobnie BHP Group, a Anglo American jest na minusie o 0,9 proc.

ArcelorMittal zniżkuje o 1,6 proc., Tenaris spada o 1,5 proc., a Aperam jest na minusie o 2,6 proc.

Tymczasem "Financial Times" podał, że rozmowy w sprawie fuzji Deutsche Banku z Commerzbankiem są na granicy "upadku". FT powołuje się na informacje anonimowych źródeł zbliżonych do negocjacji.

Na rynku walutowym euro tanieje o 0,05 proc. do 1,1154 USD, najniżej od 22 miesięcy, japoński jen drożeje o 0,4 proc. do 111,77 za dolara USA, a brytyjski funt zwyżkuje o 0,1 proc. do 1,2910 USD.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 2,52 proc.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 0,1 proc. do 65,85 USD za baryłkę.

Miedź na LME traci 0,1 proc. do 6.441,00 USD za tonę.

Indeksy w Europie - godz. 09.30