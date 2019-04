Wiceszef MSZ Konrad Szymański zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że Japonia jest od ok. 10 lat jednym z najważniejszych partnerów strategicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, co w przypadku Polski przekłada się na inwestycje rzędu 887 mln dol. rocznie, generujące ok. 40 tys. miejsc pracy i obroty handlowe w wysokości 4,8 mld dol. w 2018 roku.

"Czwartkowy szczyt będzie dobrą okazją do przedyskutowania regionalnych i globalnych wyzwań, takich jak sytuacja bezpieczeństwa w Azji Wschodniej czy aktualne wydarzenia związane z brexitem oraz procesem reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Jednocześnie mamy nadzieję na aktywizację pragmatycznej współpracy, m.in. w zakresie rozpoczętego w 2014 r. wspólnego programu finansowania badań i rozwoju V4 plus Japonia – co będzie ważnym punktem agendy tego spotkania" – mówił Szymański.

W czwartkowym spotkaniu poza Morawieckim udział biorą premierzy: Słowacji - Peter Pellegrini, Czech – Andrej Babisz, Japonii - Shinzo Abe oraz wicepremier Węgier Zsolt Semjen.

Współpraca w formacie V4-Japonia została nawiązana w 2003 r., natomiast 16 czerwca 2013 r. w Warszawie, w trakcie polskiej prezydencji w Grupie, odbyło się pierwsze spotkanie na szczeblu premierów. Drugi szczyt miał miejsce na marginesie szczytu Azja–Europa (ASEM) w październiku 2018 r. w Brukseli.

Premier Japonii na początku tygodnia rozpoczął podróż, w trakcie której odwiedzić ma kilka krajów europejskich (dotychczas odwiedził Francję i Włochy), Stany Zjednoczone oraz Kanadę w ramach przygotowań do czerwcowego szczytu G20 w japońskiej Osace.