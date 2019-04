PKN Orlen: CCGT Włocławek już pracuje, wkrótce pełna moc bloku



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Należący do PKN Orlen blok gazowo-parowy (CCGT) we Włocławku jest już na etapie prac stabilizacyjnych i rozruchowych po naprawie gwarancyjnej, realizowanej przez konsorcjum General Electric i SNC-Lavalin Polska, poinformował członek zarządu spółki ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

"Konsorcjum GE zakończyło już proces naprawy i przywracania pełnej funkcjonalności bloku we Włocławku w ramach obowiązującej gwarancji" - powiedział Leszczyński na konferencji prasowej.

Obecnie trwają prace stabilizacyjne i rozruchowe, a w najbliższym czasie należy się spodziewać wykorzystania pełnej mocy bloku we Włocławku, dodał.

"Analizujemy i szacujemy wartość utraconych przychodów z tytułu nieplanowanej przerwy w działalności bloku we Włocławku" - powiedział też Leszczyński. Ta kwestia również jest objęta umową z wykonawcą.

8 września 2018 r. PKN Orlen awaryjnie wyłączył Elektrociepłownię Włocławek. Spółka szacowała wówczas, że przerwa w eksploatacji może potrwać do początku grudnia br. Następnie została ona wydłużona do 31 marca 2019 r.

Prace przy budowie bloku CCGT Włocławek o mocy 463 MWe zakończone zostały z opóźnieniem w czerwcu 2017 roku. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę na realizację projektu budowy elektrowni wyniosły ok. 1,4 mld zł.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)