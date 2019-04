PKN Orlen: Umowa z partnerem morskiej farmy wiatrowej możliwa w 2020 roku



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa dotycząca pozyskania partnera przy budowie morskiej farmy wiatrowej mogłaby zostać podpisana w 2020 roku, poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

"Nasz konsultant jest w trakcie opracowywania wstępnej koncepcji technicznej morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Zakładamy, że powinna ona być gotowa w III kwartale 2019 roku" - powiedział Protasewicz na konferencji prasowej.

"Przygotowujemy także krótką listę firm, które mogłyby być partnerami PKN Orlen przy realizacji tej inwestycji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa w tej sprawie mogłaby zostać podpisana w 2020 roku" - dodał.

Przedstawiciele spółki nie chcieli ujawnić, ile firm może znaleźć się na krótkiej liście. "Nie liczba potencjalnych partnerów ma znaczenie, a ich jakość, potencjał i doświadczenie w tego rodzaju projektach" - podkreślił członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński w kuluarach konferencji prasowej.

Wiesław Protasewicz zapowiedział także, że w połowie 2020 r. koncern chce złożyć dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia środowiskowego. "Biorąc pod uwagę fakt, że od pozwolenia środowiskowego do pozwolenia na budowę mija zwykle około dwóch lat, można założyć, że od 2023 roku będziemy gotowi do realizacji tej inwestycji" - powiedział.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział wczoraj w Płocku, że koncern "na pewno" będzie realizował budowę morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, bo musi inwestować w źródła niskoemisyjne, a realizacja inwestycji rozpocznie się w 2024 roku, po zakończeniu programu rozwoju petrochemii o wartości 8,3 mld zł.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)