Pengab: rośnie popyt na kredyty dla osób indywidualnych

Źródło: PAP

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w kwietniu o 1,8 pkt miesiąc do miesiąca, do 30,6 pkt - poinformowały w czwartek Związek Banków Polskich oraz Kantar TNS. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrosła aktywność klientów na rynku kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych.