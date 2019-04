Bloober Team: Premiera gry 'Layers of Fear 2' ustalona na 28 maja



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Premiera gry "Layers of Fear 2" studia Bloober Team nastąpi 28 maja 2019r., podała spółka.

"W ocenie emitenta sprzedaż gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe emitenta za rok 2019 i kolejne okresy" – czytamy w komunikacie.

Pod koniec marca Bloober Team podał, że gra "Layers of Fear 2" ukaże się w II kw. br. na PlayStation 4, Xbox One oraz komputerach PC. Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 29,99 euro/USD, jednakże na różnych terenach ceny mogą być odmienne.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)