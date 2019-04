Movie Games traktuje długofalowo strategiczną współpracę z Discovery



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Movie Games traktuje długofalowo strategiczną współpracę z Discovery, podała spółka. Pierwszym krokiem było podpisanie umowy uruchamiającej produkcję gry "Alaskan Truck Simulator", kolejnym - wykorzystanie formatu "Mythbusters".

"Na razie ani Movie Games, ani Discovery Licensing Inc. nie prowadziło szeroko zakrojonych działań marketingowych promujących tę produkcję ['Alaskan Truck Simulator'], a gra organicznie staje się coraz bardziej popularna. Gracze oczekiwali produkcji, która zaadresuje brak elementów surwiwalu w symulatorach kierowcy ciężarówki, ubarwiających rozgrywkę. My chcemy to robić, a reakcja potencjalnych odbiorców to dla nas dowód, że poszliśmy w dobrym kierunku" - powiedział prezes Movie Games Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

W grze "Alaskan Truck Simulator" do standardowej symulacji prowadzenia ciężarówki dodane zostaną elementy survivalu. Nad każdym projektem realizowanym we współpracy z Discovery pracuje zarówno zespół twórców, jak i osób odpowiedzialnych za marketing czy produkcję. Ambicją Movie Games jest wytworzenie wartości dodanej, tak aby produkcje nie były wyłącznie wykorzystaniem znanych formatów, ale też pozytywnym zaskoczeniem dla fanów programów Discovery, podano również.

"Do każdego projektu podchodzimy kreatywnie. Moglibyśmy poprzestać na wykorzystaniu naszego doświadczenia w tworzeniu gier i dołożyć do tego potencjał marketingowy i umiejętności Discovery na polu szeroko pojętej rozrywki. Chcemy jednak iść o krok dalej. Nie zamierzamy tylko przenosić bezpośrednio do świata gier tego, co dzieje się na ekranie telewizyjnym. Stąd elementy survivalu, bardziej wiarygodnie naszym zdaniem odzwierciedlające realia faktycznego życia kierowcy na Alasce niż klasyczna forma gry typu symulator jazdy tirem, która ogranicza się zazwyczaj jedynie do jazdy ciężarówką. Wierzymy, że nasza koncepcja idzie w parze z ideą programów Discovery, których celem jest dokumentowanie prawdziwych historii z całego świata. Każdy projekt, który realizujemy, staramy się wykonywać na swój autorski, kreatywny sposób, tak, aby pomysł z potencjałem przekuć w wysokiej jakości grę" - dodał Wcześniak.

Nawiązując współpracę z Discovery Licensing Inc., Movie Games otwiera się na nowych odbiorców. Gry stworzone wspólnie z globalnym partnerem będą skierowane nie tylko do wprawnych graczy, ale również do fanów programów telewizyjnych, na których oparte są wspomniane produkcje. Olbrzymi potencjał pod tym względem mają przede wszystkim "Pogromcy Mitów", czyli drugi z programów Discovery, które polska spółka aktualnie przenosi do świata gier. Format "Mythbusters" jest marką rozpoznawalną przez miliony ludzi na całym świecie, wskazano także.

"Muszę przyznać, że to dla nas wyjątkowe przedsięwzięcie. Wymaga od nas zrozumienia potrzeb zarówno graczy, będących fanami konkretnych gatunków, jak i zwolenników programów telewizyjnych. Dla tych drugich istotniejsza może być marka niż sam sposób prowadzenia rozgrywki. Kluczowe jest więc mądre planowanie komunikacji, w czym pomoże nam aktywna współpraca z amerykańskim gigantem" - przyznał przewodniczący rady nadzorczej Movie Games Jakub Trzebiński.

"Postępy prac przy 'Alaskan Truck Simulatorze' udowodniły naszą rzetelność i pozwoliły zaprezentować jakość realizowanych przez nas produkcji. W konsekwencji, to Movie Games odpowiedzialne będzie za przeniesienie do świata gier jednego z flagowych produktów Discovery - serii Mythbusters, czyli 'Pogromcy Mitów'. Obecnie koncentrujemy się na fazie projektowej i scenariuszu rozgrywki, jednocześnie deklarując pełną gotowość do działań przy następnych wspólnych projektach, które pozwolą fanom produkcji telewizyjnych przenieść się do wirtualnej rzeczywistości" - podsumował Wcześniak.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)