Grupa Kęty spodziewa się dobrego II kwartału 2019 r., podtrzymuje prognozę



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się dobrego II kwartału 2019 r. i podtrzymuje prognozę na cały rok, poinformowali członkowie zarządu.

"Drugi kwartał zapowiada się przyzwoicie. Inwestycje, których się podjęliśmy realizowane są w terminie lub przed terminem" - powiedział prezes Dariusz Mańko podczas konferencji prasowej.

W Segmencie Wyrobów Wyciskanych grupa prognozuje wzrost przychodów o 5-10% w II kw. pomimo sygnałów osłabienia koniunktury na rynkach eksportowych.

W segmencie zakończono inwestycję w prasę do stopów twardych. Realizowana jest inwestycja w anodownię, dla której uzyskano pozytywną decyzję środowiskową. W fazie prac projektowych jest natomiast w blok kogeneracyjny o mocy 2 MW na paliwo gazowe, który zapewni energię elektryczną i ciepło, potrzebne m.in. przez cały rok w anodowni.

"Segment Systemów Aluminiowych odnotował udany I kwartał, a II kwartał zapowiada się równie owoce, w kwietniu wzrost wyniesie ok. 20%. To znaczy, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o wyniki naszego segmentu" - powiedział członek zarządu Tomasz Grela.

Prognozowany wzrost przychodów segmentu - spółki zależnej Aluprof - w II kw. to 10-15%.

Aluprof zakończył I fazę badań systemów standardowych na rynek USA i Kanady, a w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy powinien zakończyć wszystkie trzy fazy, co pozwoli dopuścić produkty na rynek amerykański i kanadyjski.

Z kolei rekordowy kwartał z ponad 200 mln zł sprzedaży ma za sobą Segment Opakowań Giętkich.

"Możemy na pewno powiedzieć, że podtrzymujemy prognozy na ten rok" - podsumował członek zarządu Adam Piela.

Grupa Kęty podała w lutym, że prognozuje wypracowanie 261 mln zł zysku netto w 2019 r., 3 216 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a także 488 mln zł EBITDA oraz 344 mln zł EBIT w tym roku, Wydatki inwestycyjne mają sięgnąć 284 mln zł.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2 993,45 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)