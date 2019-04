Grupa Kęty podtrzymuje, że zakończy przegląd opcji strategicznych w II kw.



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty podtrzymuje, że w II kwartale zakończy przegląd opcji strategicznych i zaprezentuje stanowisko zarządu w tej sprawie, poinformował prezes Dariusz Mańko.

"Powiedziałem, że nasze stanowisko będzie do końca II kw. I mamy nadzieję, że tak się stanie" - powiedział Mańko podczas konferencji prasowej.

W lutym prezes informował, że Grupa Kęty chce zakończyć przegląd opcji strategicznych w II kw. 2019 r., a strategię na lata 2020-25 powinna przygotować do końca roku i zaprezentować razem z prognozą na 2020 r.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2 993,45 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)