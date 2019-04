Dyrektor zarządzająca MFW przemawiała do przywódców i wysokiej rangi urzędników, którzy zebrali się w Pekinie na drugim Forum Pasa i Szlaku – inicjatywy logistycznej zakładającej finansowanie i rozbudowę szlaków transportowych pomiędzy Chinami a krajami Azji, Europy i Afryki.

Chińskie władze starają się rozwiać obawy dotyczące BRI, związane z nieprzejrzystością projektów i ryzykiem nadmiernego zadłużenia państw. Według części krytyków inicjatywa służy ekspansji chińskich wpływów i może wpędzać biedniejsze kraje w „pułapkę zadłużenia”.

Lagarde zaapelowała o stworzenie ulepszonej wersji inicjatywy, zakładającej otwartość procesu zamówień i lepszą ocenę ryzyka w wyborze projektów. Wyraziła nadzieję, że „BRI 2.0” będzie realizowana w duchu współpracy, przejrzystości i zrównoważonego rozwoju.

„Historia nauczyła nas, że inwestycje infrastrukturalne mogą prowadzić do problematycznego wzrostu zadłużenia, jeśli nie są zarządzane ostrożnie” - przypomniała Lagarde w przemówieniu, którego tekst opublikowano z wyprzedzeniem na stronie internetowej MFW.

„Mówiłam wcześniej, że Pas i Szlak, aby był skuteczny, powinien trafić tylko tam, gdzie jest potrzebny. Dodałabym dziś, że powinien trafić tylko tam, gdzie jest we wszystkich aspektach zrównoważony” - oświadczyła szefowa MFW.

Oceniła przy tym, że chińskie władze wykonują już pewne kroki w dobrym kierunku, ustanawiając mechanizm oceny zdolności obsługi zadłużenia w związku z projektami BRI. Stworzenie takiego mechanizmu zapowiedzieli w czwartek chińscy urzędnicy.

Lagarde oceniła również, że „niektóre obietnice BRI są realizowane”, a inicjatywa stymuluje inwestycje infrastrukturalne i rozwój nowych łańcuchów dostaw. Wspomniała o związanej z BRI nowej strefie przemysłowej w Kazachstanie i nowej autostradzie, łączącej trzy miasta z głównym lotniskiem w tym kraju, która pomaga utrzymać wzrost gospodarczy.

Według chińskich władz na Forum Pasa i Szlaku do Pekinu przybyło 37 szefów państw i rządów, w tym z Rosji, Włoch, Czech, Węgier, Austrii, Portugalii, Grecji, Szwajcarii, Białorusi i Pakistanu, a także tysiące przedstawicieli z ok. 150 krajów i organizacji międzynarodowych. Forum rozpoczęło się w czwartek i potrwa do soboty.

>>> Czytaj też: Prezydent Chin przekonuje do Nowego Jedwabnego Szlaku. "Inicjatywa ma być przejrzysta"