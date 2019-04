Tower Investments miał 4,15 mln zł zysku netto, 7,78 mln zł zysku EBIT w 2018 r.



Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Tower Investments odnotował 4,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 13,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,78 mln zł wobec 6,53 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,27 mln zł w 2018 r. wobec 31,49 mln zł rok wcześniej.

"Otoczenie rynkowe i szereg czynników zewnętrznych nie ułatwiły grupie Tower osiągnięcia celów. Wystarczy tylko przypomnieć o skutkach wprowadzenia zakazu handlu w niedziele, wzroście cen w sektorze budowlanym i wyborach samorządowych, co wpłynęło na tempo pracy w niektórych urzędach lokalnych. Efekt naszej pracy jest dlatego nieco paradoksalny. Spółka zmuszona była odwołać prognozę wyniku netto, a z drugiej strony pozyskała rekordową liczbę nowych projektów" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście do akcjonariuszy.

"Jest wiele powodów do optymizmu. Grupa ma długą listę zabezpieczonych nieruchomości, które będą przedmiotem projektów deweloperskich dla renomowanych sieci handlowych i usługowych. Staliśmy się ważnym partnerem dla deweloperów mieszkaniowych jako dostawca gruntów pod budowę osiedli. Na działkach, które przygotowujemy pod względem administracyjnym może powstać ponad 600 mieszkań" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 4,72 mln zł wobec 4,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

(ISBnews)